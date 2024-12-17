Yeğeninden Ferdi Tayfur'un sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Sanatçı Ferdi Tayfur, Marmaris'te tedavi gördüğü hastaneden dün akşam Antalya'ya nakledilmişti. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamayı, yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı yaptı. Gözalıcı, şuuru açık olan Tayfur'un bugün ameliyata alınacağını söyledi.
Dört ay önce organ nakli olan, kısa süre önce de beyin damarına stent takılan Sanatçı Ferdi Tayfur, dün akşam ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edilmişti.
Sanatçının sağlık durumuna ilişkin son gelişmeleri, Tayfur'un yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı sosyal medya hesabından paylaştı. Gözalıcı hesabında şu ifadelere yer verdi:
“Sayın Ferdi Tayfur’un, Antalya Medikal Park Hastanesinde normal odada yatışı sağlanmaktadır. Şuuru açık olup önümüzdeki saatlerde ameliyata alınması planlanıyor, tüm sevenlerine duyurulur.”