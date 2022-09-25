Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında iş dünyasına yatırım çağrısı yaptı. Erdoğan, "Ben şimdi buradan haber veriyorum. Diyorum ki, karşımda yatırımcılar var. Sizlere sesleniyorum. Gelin, biz başta kamu bankaları olmak üzere düşük faizle sizleri yatırıma davet ediyorum. Çünkü, düşük faizle aldığınız krediyle yapacağınız yatırımlar ne yapacaktır, istihdam sağlayacak, üretim, ihracatı artıracak ve cari fazlayı da lehimize döndürecektir" ifadelerini kullandı.

"Putin de faiz indirmeye başladı"

Erdoğan, enflasyon ve faize ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Enflasyonu şubattan itibaren makul seviyelere indireceklerini belirten Erdoğan, "Yıllardır ülkemize dayatılan faiz, enflasyon kur dengesi teorilerinin hiçbir soruna çözüm sağlamadığını bu işin sahipleri de ikrar ediyor. Enflasyonu faiz artırarak kontrol altına alma yaklaşımı kimse tarafından dile getirilmiyor, getirilse de ciddiye alınmıyor. Artık büyük liderler bile faiz düşürmenin faydalı olduğuna karar verdi, mesela Putin de faiz düşürmeye başladı. Gelişmiş ülkeler eski modeli kullanarak ekonomiyi durgunluğa sokacak durumu göze almıyor." şeklinde konuştu.

Yemek kartı zorunluluğu kaldırılıyor

Erdoğan, "Yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli tutarları da vergi istisnası kapsamına girecektir" dedi.

Elektrik ve doğalgaz desteğine vergi muafiyeti

Erdoğan ayrıca, işverenlerin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma desteklerinin 1000 liralık kısmının gelir vergisinden, sigorta prim kesintisinden muaf tutulacağını açıkladı. Yurt dışındaki inşaat, bakım, onarım gibi işlerde Türk işçi çalıştıranların ise gelir vergisi ödemeyeceğini belirtti.

Erdoğan'dan İTO Başkanı Avdagiç'e destek

Dünyanın tamamı gibi ülkeyi de etkileyen koronavirüs salgını döneminde iş dünyasının bu krizden en az seviyede etkilenmesi için İstanbul Ticaret Odası ile etkin çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: "Oda Başkanımız Şekib Avdagiç'in bu süreçte gösterdiği gayretin ve yaptığı fedakarlıkların bizzat şahidiyim. Bunun yanında Şekib Bey'in İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nden Teknopark İstanbul'a kadar ülkemize kazandırdığı pek çok eseri de yakından takip ettik. İnşallah önümüzdeki dönemde de Şekib Bey ile bu çalışmaları hep daha ileriye taşıyarak devam ettireceğimize inanıyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası gayretlerimizde en büyük desteği yine İstanbul'dan ve elbette İstanbul Ticaret Odamızdan bekliyoruz. Artık ülkemize son 20 yılda kazandırdığımız eser ve hizmet altyapısının, demokrasi ve kalkınma hamlelerinin meyvelerini toplama vaktidir."

"İstihdam ve üretim odaklı tercihte bulunduk"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Hep söylediğimiz gibi 2018 yılında ekonomi politikasında istihdam ve üretim odaklı tercihte bulunduk. Hamdolsun gelişmeler bu tercihin doğruluğunu tescil etmiştir. Yılın ilk yarısında yüzde 7,5 olan büyümemiz, 31 milyon istihdamımız, 300 milyar dolara giden ihracatımız hedeflerimize doğru ilerlediğimizin işaretleridir.

Ekonomimize yönelik saldırıların çıkış noktasının döviz kuru olmasının sebebi budur. Aldığımız tedbirlerle bu sıkıntıyı önemli ölçüde kontrol altına aldık. Enerji ve emtiadaki aşırı yükselişler nedeniyle olumsuz gelişmeleri göğüslemek mecburiyetinde kalıyoruz.

Karadeniz gazı açıklaması

2021 ve 2022 enerji sübvansiyonlarımız yarım trilyon liraya yaklaştı. Bu yükü hem milletimizin refahını korumak hem de üreticimizi desteklemek için kamu olarak biz üstleniyoruz. Karadeniz'den doğalgazı halkımıza ulaştırdığımızda devran çok daha farklı dönmeye başlayacaktır."