Yemek kartıyla market alışverişi yapanlara kötü haber!

Danıştay, yemek kartı ile yapılacak restoran harcamalarında tutara bakılmaksızın prim istisna tutarını kaldırdı. Buna göre, yemek çeklerinin market harcamalarında kullanılması halinde sadece günlük 158 TL'lik kısım prim kesintisinden istisna tutulacak, bu tutarı aşan kısımdan prim kesilecek.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, iş yerlerinde çalışanlara verilen yemek çekleri, yemek dışında başka bir amaçla kullanılmazsa, tutarına bakılmaksızın sosyal sigorta primi kesilmeyecek.

SGK Yönetim Kurulu, daha önce günlük asgari ücretin yüzde 23,65’i olarak belirlenen prim istisnası kapsamındaki yemek bedelini 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzere 158 TL olarak belirlemişti.

Hangi durumlarda prim kesilmeyecek?

İşverenlerce iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmesi amacıyla yapılan harcamaların tamamı prime esas kazancın dışında tutulacak. Bu harcamalar için sosyal sigorta primi kesilmeyecek.

Yemeğin iş yerinde veya iş yeri dışında yapıldığına bakılmaksızın işverenlerin başka lokanta veya catering şirketleriyle anlaşarak işyerinde yemek verilmesi halinde de yapılan harcamalardan sigorta primi kesilmeyecek.

İşverenin çevredeki lokantalarla anlaşarak işçilerin yediği öğle yemeğinin parasını doğrudan lokantaya ödemesi halinde de hiçbir şekilde sigorta primi kesintisi yapılmayacak.

İşverenin çalışanlara yemek bedeli adı altında nakit olarak yaptığı ödemelerin günlük 158 TL’lik tutarı prime esas kazanca dahil edilmeyecek, aşan kısmından ise prim kesilecek.