Yemek programıyla tanınan 'Reyhan Şef' ve eşi hakkında 28,5 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, gelen bir ihbar üzerine milyonlarca liralık dolandırıcılık olayını ortaya çıkardı.

Habertürk'ün haberine göre, katıldığı yemek programlarıyla tanınan ve "Reyhan Şef" olarak bilinen Reyhan S., İstanbul’da açtığı restoranda tanıştığı kişilerle arkadaşlık kurdu.

Her türlü işi 'ucuza ve kolayca' yapabildikleri iddiası

İddiaya göre Reyhan S., bu kişilere dini nikâhlı eşinin avukat olduğunu söyleyerek, "silah taşıma ruhsatı işlemlerinden, orman vasfını yitirmiş hazineye ait arazilerin kiralamasına kadar her türlü işi ucuza ve kolayca yapabildiğini" iddia etti.

Bu sözlere inanan dört kişi, eşi M.S.S. ile tanıştırıldıkları Reyhan S.’ye toplamda 28 milyon 500 bin lira verdi. Ancak vaatler yerine getirilmedi ve mağdurlar şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine harekete geçen polis, çifti Çekmeköy’de gözaltına aldı.

12 milyon TL'lik araç aldı

Elde edilen paranın 12 milyonluk kısmıyla lüks bir araç alındığı öne sürüldü.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan çift adliyeye sevk edildi. Reyhan S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eşi M.S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.