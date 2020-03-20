Yemeksepeti’nden sağlık çalışanlarına 1 milyon TL destek

20 Mart 2020

Dünyayı saran koronavirüs salgını için birçok adım atan Yemeksepeti, şimdi de Sağlık Bakanlığı personelinin ekipman ihtiyaçları için 1 milyon TL'lik bağışta bulundu.

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, Twitter hseabından yaptığı paylaşımında “Yemeksepeti ailesi olarak Corona’ya karşı yürütülen bu savaşta, Sağlık Bakanlığımız bünyesinde çalışan doktor ve personelin ihtiyacı olan ekipmanın temininde kullanılmak üzere 1.000.000 TL bağışladığımızı duyuruyorum. Sonuna kadar yanınızdayız” açıklamasında bulundu.