Yemeksepeti’nin yeni Genel Müdürü Oytun Çalapöver göreve başladı!

Yemeksepeti’nin Genel Müdürü olarak, gıda teknolojileri ile uluslararası pazar yönetiminde 15 yılı aşan deneyimi bulunan Oytun Çalapöver göreve getirildi. Çalapöver, bugün itibarıyla başladığı yeni pozisyonunda şirketin yönetimine liderlik edecek. Kariyeri boyunca start-up ve scale-up yapılarında üst düzey roller üstlenen Çalapöver; Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Amerika ve Asya-Pasifik gibi geniş bir coğrafyada stratejik liderlik görevlerinde bulundu ve uluslararası ekipleri yönetme konusunda güçlü bir geçmişe sahip.

Gıda teknolojilerinde kapsamlı tecrübe

Zomato’nun küçük bir girişimden küresel bir markaya dönüşme sürecinde kurucu ekiple yakın çalışan Çalapöver, şirketin halka arz yolculuğunda da kritik sorumluluklar alarak Global İş Birimi Başkanlığı, Global Büyüme Başkan Yardımcılığı ve Bölge Direktörlüğü görevlerini yürüttü.

Yemeksepeti’ne katılmadan önce mikro mobilite şirketi Bird’de EMEA Operasyonları Direktörü olarak çalışan Çalapöver, burada firmanın kârlılık süreçlerini ve lojistik operasyonlarını yönetti.

Bunun yanında Eating Europe Food Tours’un Kurucu Ortağı ve COO’su olarak girişimcilik deneyimi edinen Çalapöver, şirketin operasyonel yapısını yeniden düzenleyerek başarılı bir “exit” sürecine öncülük etti. Kariyerinin önceki dönemlerinde ise 3M ve thyssenkrupp gibi uluslararası şirketlerde pazarlama ve strateji alanlarında çeşitli görevlerde bulundu.

Koç Üniversitesi Ekonomi mezunu olan Oytun Çalapöver, yüksek lisans eğitimini Teksas Üniversitesi’nde MBA programıyla tamamladı.

“Başarı hikayesine yeni sayfalar ekleyeceği”

Genel Müdürlük görevine atanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Çalapöver, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'de hızlı ticaretin öncüsü ve en sevilen markası olan Yemeksepeti ailesine liderlik edecek olmak benim için büyük bir gurur ve heyecan kaynağı. Yemeksepeti gibi güçlü bir markanın parçası olarak bu ekosisteme geri dönmek de benim için ayrıca büyük bir mutluluk. Kariyerim boyunca uluslararası pazarlarda, özellikle gıda teknolojileri ve operasyonel mükemmellik alanlarında edindiğim bilgi birikimle, Yemeksepeti’nin sektördeki yenilikçi vizyonunu daha da ileriye taşımayı hedefliyorum. Güçlü ekibimizle birlikte, teknoloji ve inovasyonu odağımıza alarak kullanıcılarımıza ve iş ortaklarımıza sunduğumuz değeri en üst seviyeye çıkaracak ve Yemeksepeti'nin başarı hikayesine yeni sayfalar eklemeye odaklanacağız.”