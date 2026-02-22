Yeminli mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu, Yeminli mali müşavirlik sınavı ne zaman?

Yeminli mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu
2026 yılı birinci dönem Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) sınavları 2-11 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da yapılacak. İlk kez başvuracak adayların 27 Şubat'a kadar işlemlerini tamamlaması gerekirken, tekrar katılacaklar için başvuru süreci 23 Şubat-13 Mart olarak belirlendi. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) sınavı ise 25 Nisan'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin (TÜRMOB) sınav ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
YMM sınavları ne zaman yapılacak?
Duyuruya göre, bu yılın ilk dönem YMM sınavları 2-11 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek.
Sınava ilk kez katılacak adayların başvurularını 27 Şubat'a kadar tamamlaması gerekiyor. Daha önce sınava girip tekrar katılacak adaylar ise başvurularını 23 Şubat-13 Mart tarihleri arasında yapabilecek.
İlk kez başvuru yapacak adaylarda, 27 Şubat tarihi itibarıyla gerekli hizmet süresini fiilen tamamlamış olma şartı aranacak.
SMMM sınavı hangi illerde yapılacak?
Öte yandan serbest muhasebeci mali müşavirlik (SMMM) sınavı da 25 Nisan'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenecek.
Sınavlara katılacak adayların, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden "https://login.tesmer.org.tr" adresi aracılığıyla ön başvuru işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.