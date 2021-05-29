Yeminli mali müşavirlik sınavlarının 14-23 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin, yeminli mali müşavirlik sınavlarına ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2021/2. dönem yeminli mali müşavirlik sınavları 14-23 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak. İlk kez sınava katılacaklar 31 Mayıs-14 Haziran, tekrar girecekler 28 Haziran-12 Temmuz dönemlerinde başvuruda bulunabilecek.

İlk kez sınav başvurusu yapacak adayların 14 Haziran itibarıyla sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları şartı aranacak.