Yeni açıklama... Fatih Ürek sağlık durumu nasıl? Ürek öldü mü, yaşıyor mu?

Fatih Ürek yaklaşık 3 haftadır hastanede tedavi görüyor. Kalp krizi geçirip kalbi durduktan sonra hayata geri döndürülen şarkıcı ile ilgili her gelişme yakından takip ediliyor. Ünlü ismin hayranları son durumu merak ederken menajer Mert Siliv bugün açıklamalarda bulundu.

Fatih Ürek sağlık durumu nasıl?

Mert Siliv Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bu süreçte beklemek zorundayız. Sürecin ne kadar devam edeceğini Allah’tan başka kimse bilmiyor. Çünkü 8 ay uyuyan da 3 ay uyuyan da var. Bu insanların arasında uyanıp eskisi gibi olabilenler de var, olamayanlar da var.

Dua etmekten başka hiçbir şansımız yok çünkü zaten doktorlar elinden geleni yapıyorlar. Şu an raporları iyi gidiyor, bizi çok korkutan bir şey yok. Durumu aynı.