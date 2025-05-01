Yeni açıklama geldi! Sırrı Süreyya Önder son sağlık durumu nasıl? Sırrı Süreyya Önder son durumu...

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Binlerce kişi bugün de aramalarını sıklaştırırken "Sırrı Süreyya Önder son sağlık durumu nasıl?" soruları peş peşe geliyor. Peki hastaneden yeni açıklama var mı?

Sırrı Süreyya Önder hakkında yeni açıklama var mı?

Sırrı Süreyya Önder hakkında bugün yeni bir açıklama geldi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner "Ağır bir süreçten geçiyor, hayati riski devam ediyor" dedi.

Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl?

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Önder'in hayati riskinin hala devam ettiğini kaydetti.

"Ağır bir süreçten geçiyor, takip ediyoruz"

Doç Dr. Güner, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sürecini yakından takip ettiklerini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Acil şifalar diliyoruz, aslında İstanbul’da sunulan özel kamu birlikteliğiyle beraber sağlık hizmetinin ne kadar üst düzeyde olduğunu Sırrı Bey’in operasyonuyla aslında gördük.

Hızlı bir şekilde, 3 dakikada ulaşıp 7 dakikada sevk edilen bir hastadan bahsediyoruz ve doğru hastane seçimiyle ilgili kamu özel ayrımı olmaksızın hepsini kendi ekibim olarak kabul ettiğim için emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum.

Sırrı Bey ağır bir operasyon geçirdi, ağır bir süreçten geçiyor, Rabbim inşallah şifasını verir. Takip ediyoruz, bizim her zaman doktor olarak ümidimiz vardır. En hızlı bir şekilde aramıza dönmesini temenni ediyoruz. Zor bir süreç geçiriyor, hayati riski hala devam ediyor. Zor bir operasyondan çıktı, inşallah bu süreci atlatır diye ümit ediyorum."