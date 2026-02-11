Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir? Akın Gürlek’in hayatı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Akın Gürlek, Adalet Bakanı olarak atandı. Uzun yıllar yargının kritik noktalarında görev yapan Gürlek, özellikle yürüttüğü davalarla kamuoyunda yakından tanınan bir isim... Atama kararı sonrası herkesin merak ettiği Akın Gürlek kimdir?
Akın Gürlek, 1982 yılında Nevşehir’de doğdu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Gürlek, 2005 yılında mezun olarak meslek hayatına adım attı.
Meslek hayatı boyunca Türkiye’nin farklı bölgelerinde hâkim olarak görev yapan Gürlek, Nisan 2021’de birinci sınıf hâkimliğe terfi etti. İstanbul’da görev yaptığı süreçte;
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi,
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi,
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi
başkanlıklarını yürüttü.
Bu dönemde görülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran davalarla Türkiye gündeminde yer aldı.
Gürlek, 2 Haziran 2022’de Adalet Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Bu görevi 7 Ekim 2024’e kadar sürdürdü.
2 Ekim 2024’te, Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.
Gürlek, evli ve bir çocuk babasıdır.