Yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlanmak üzere

23 Mayıs 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca İstanbul'da yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) kaba inşaatının yüzde 95'inin tamamlandığı bildirildi.

TOKİ'den alınan bilgiye göre, temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da atılan AKM kompleksinin yapımı son hızla devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlıkları tarafından yayınlanan genelgeler doğrultusunda çalışmaların devam ettiği AKM şantiyesinde, işçi sayısı azaltılıp sosyal mesafe kurallarına uyularak inşaat sürdürülüyor.

95 bin 600 metrekare kapalı alana sahip, 5 ayrı bloktan oluşacak yeni AKM binasında tüm bloklarda kaba yapı imalatları devam ediyor. Bu kapsamda bloklarda temel betonarme imalatının tamamı, üst yapı imalatlarının ise yüzde 99'u tamamlandı. Gaz beton ve akustik duvar, akustik asma tavan, giydirme cephe, sıva gibi diğer inşaat faaliyetleri devam ediyor.

Böylece, kaba inşaatının yüzde 95'i tamamlanmış olan AKM binasının yıl sonunda bitirilmesi hedefleniyor.

Taksim Meydanı'nın sembollerinden olacak yapının projesi, ilk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu tarafından hazırlandı.

AKM binası tamamlandığında içerisinde 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde, 4 bodrum, zemin ve 9 kattan oluşan 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 16 bin 228 metrekare büyüklüğünde, 4 bodrum, zemin ve 5 kattan oluşan 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri yer alacak.

TOKİ Başkanı Bulut, AKM şantiyesinde çalışmaları inceledi

Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, tamamlandığında mimari, estetik, kullanım bakımından göz dolduracak bir eser olarak planlanan ve İstanbul'un kültür ve sanat faaliyetlerini daha da zenginleştirecek olan yeni AKM'nin şantiyesine giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Kaynak: AA