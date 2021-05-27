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Yeni araştırma: Sinopharm aşısı yüzde 72,8 etkili

Çin’in Sinopharm aşısının COVID-19'a karşı yüzde 72,8 etkinlik gösterdiği bildirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Amerikan Tabipler Birliği Dergisinde (JAMA) yer alan çalışma, Çin’in Sinopharm aşısının yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı yüzde 72,8 etkinlik gösterdiğini ortaya koydu.

The National News’in haberine göre, Amerikan Tabipler Birliği Dergisinin yaptığı bir çalışma Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Ürdün'den 40 bin 832 gönüllü üzerinde gerçekleştirildi.

Gönüllülere, üç hafta arayla aşı ya da aşılanmış gibi görünen fonksiyonsuz maddeden oluşan plasebo iğnesi yapıldı.

Araştırmada, Sinopharm aşısının, COVID-19 karşı yüzde 72,8 koruma sağladığı tespit edildi.

 

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