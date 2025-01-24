Yeni arazi toplulaştırma ve acele kamulaştırma kararları açıklandı

Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, Ankara ve Diyarbakır'ın bazı ilçelerinde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri, çeşitli illerdeki projeler için ise acele kamulaştırma çalışmaları gerçekleştirilecek.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Gölbaşı ve Haymana, Diyarbakır'ın Bağlar ve Kayapınar ilçelerindeki bazı yerlerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütecek.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü de, Kırıkkale (Delice)-Çorum Yüksek Standartlı Demir Yolu Projesi'nin belirlenen iş programına ve taahhüt edilen süreye uygun şekilde tamamlanması amacıyla projede ihtiyaç duyulan belirli alanlardaki bazı taşınmazları acele kamulaştıracak.

Van Çaldıran Çubuklu Projesi kapsamında da alanlarda DSİ tarafından acele kamulaştırma yapılacak.