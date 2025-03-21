Yeni arazi toplulaştırma ve sınır belirleme kararları açıklandı! Karar hangi illeri kapsıyor?

Farklı illere yönelik arazi toplulaştırma ve sınır belirleme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alınan kararlar uyarınca, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce Edirne'nin merkez ilçesinde bulunan bazı yerlerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütülecek. Bir diğer kararla, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın sınırları yeniden belirlendi.

Orman alanlarına yönelik yeni adım

Adana, Antalya, Bursa, Elazığ, Isparta, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Muğla, Sinop, Trabzon ve Yozgat'ta bulunan bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı. Orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.

Çeşme Alaçatı imar değişikliği için karar verildi

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı özelleştirme kapsamında bulunan İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'ndeki taşınmaza ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar planları değişikliğine yönelik itirazlar reddedildi.