Yeni askerlik sistemi teklifi bugün Meclis'te
Yeni askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuluyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifini bugün TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifine göre, askerlik hizmeti süresinin 6 aya düşürüleceğini, bedelli askerliğin kalıcı hale geleceğini açıkladı.
"Yeni sistemde askerlik 6 aya düşürülecek"
Muş, yeni askerlik sistemi kanun teklifine göre askerliğin 6 aya düşürüleceğini belirterek şöyle dedi:
"Yeni sistemde askerlik 6 aya düşürülecek. Bu süreyi dolduranlar kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren terhis olma imkanına kavuşabilecekler."
"Meclis uygun görmesi halinde bayramdan önce yasalaşabilecek"
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifinin, Meclisin uygun görmesi halinde bayramdan önce yasalaşabileceğini bildirdi.
Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlara bir defaya mahsus müracaat hakkı tanınacak
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemeye göre yoklama kaçağı olanların ve bakaya kalanların bedelli askerlikten faydalanamayacağını, ancak kanun yürürlüğe girmeden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlara bir defaya mahsus müracaat hakkı tanınacağını açıkladı.
Kaynak: AA