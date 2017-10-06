Yeni Asya gazetesinin etkinliği yasaklandı

06 Ekim 2017

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yeni Asya gazetesi tarafından Ankara Kocatepe Camisi'nde 8 Ekim'de öğlen namazına müteakip okutulacak geleneksel mevlit ve hatim programına katılacak grup ve kişilere yönelik bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyona neden olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu nedenle etkinliğin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında ilde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yasaklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA