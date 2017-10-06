ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
24 °C
  • Gündem
  • Yeni Asya gazetesinin etkinliği yasaklandı

Yeni Asya gazetesinin etkinliği yasaklandı

Ankara Valiliğince, Yeni Asya gazetesi tarafından pazar günü Kocatepe Camisi'nde düzenlenmesi planlanan etkinliğin, provokasyon ihtimali üzerine yasaklandığı bildirildi.

Yeni Asya gazetesinin etkinliği yasaklandı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yeni Asya gazetesi tarafından Ankara Kocatepe Camisi'nde 8 Ekim'de öğlen namazına müteakip okutulacak geleneksel mevlit ve hatim programına katılacak grup ve kişilere yönelik bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyona neden olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu nedenle etkinliğin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında ilde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yasaklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.