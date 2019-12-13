Yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

13 Aralık 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan bazı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Ekrem Diler görevden alındı ve bu suretle boşalan Teftiş Kurulu Başkanlığına İzzet Güven atandı.



Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine Kontrolörlüklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Stajyer Hazine Kontrolörleri Meryem Koşar ve Adem Türkyılmaz getirildi.



Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine Başkontrolörlüklerine ise Hazine Kontrolörleri Okan Süler, Selçuk Erdal Günal ve Tunç Ersever'in atamaları yapıldı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Murat Halit Durceylan, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine ise Durmaz Bayraktar atandı.