Yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Çeşitli bakanlıklarda ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nda gerçekleştirilen atamalar kapsamında birçok isim yeni görevlere getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 4 farklı bakanlıkta yeni atamalar gerçekleşti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndaki atamalar şu şekilde:
Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Fatih Pehlivan, Pınar Yavuzkanat ve Seyfi Bozçelik atandı. Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Hülya Yılmaz getirildi. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına İsa Tekpınar atandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda:
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı görevine Aysun Torun Orhan getirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nda:
Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliğine Fatih Okumuş atandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda:
Müfettişler Hakan İleri, Volkan Uzkan, Yiğit Can Artukoğlu, Nihat Özen ve Görkem Ali Kaya başmüfettişliğe yükseltildi.
Atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.