Yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı imzasıyla bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Açıklanan kararlara göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğüne Mustafa Bandırmalı, Helal Akreditasyon Kurumu'nda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Hacı Mehmet Günay atandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Gökmen Kınık, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Öner Özgür ve aynı kurumda Genel Müdür Yardımcılığına Mahmut Civan atandı.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ Genel Müdürlüğü'nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür Yardımcılığına Murat Durkan, Genel Müdür yardımcılıklarına Yusuf Aldemir ve Atanur Karadağ, Eskişehir Bölge Müdürlüğüne Mustafa Karakoyun, Sakarya Bölge Müdürlüğüne ise Yunus Ekşi'nin ataması yapıldı.

Görevden alma kararları

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Barda ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İrfan İpşir ise görevden alındı.