Yeni avukatlık asgari ücret tarifesi belli oldu

Avukatlık Kanunu 35. madde uyarınca anonim şirketlerde bulundurulması zorunlu olan sözleşmeli avukatların alacağı ücret 15.800 TL'den 32 bin TL'ye çıkarılarak yüzde 102,53 oranında artış yapıldı. Özel kişi ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri aylık avukatlık ücreti ayrı bir bent olarak düzenlenerek 25 bin TL olarak belirlendi.

Sulh hukuk mahkemesinde ücret 10 bin 700 TL'den 18 bin TL'ye çıkarılarak yüzde 68 oranında artış sağlandı. Sulh ceza mahkemesinde görülen davalar için yüzde 68 artış oranı ile yeni maktu ücret 13 bin 500 TL olarak tespit edildi.

Asliye mahkemelerinde 30 bin lira

Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalarda belirlenen maktu ücret yüzde 67 artış ile 30 bin TL oldu.

Ağır ceza ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için belirlenen artış oranı yüzde 61 olup maktu ücret 48 bin TL'ye yükseltildi.

İdare ve vergi mahkemelerinde yüzde 72 zam

İdare ve Vergi Mahkemelerinde görülen davalar için duruşmasız ve duruşmalı ayrımı dikkate alınarak duruşmasız davalar için yüzde 71, duruşmalı davalar için yüzde 72 oranında artış yapıldı.

Tarife'ye "Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesine muhalefetten kaynaklanan işler" başlıklı yeni bir bent eklenerek maktu ücret 12 bin TL olarak tespit edildi.

Tarife'nin "Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret" başlıklı üçüncü kısmında yer alan miktarlar, oluşan mali tablo dikkate alınarak yüzde 100 artırılarak yeniden düzenlendi.