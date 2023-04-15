Yeni Azerbaycan Partisi AK Parti'ye destek ziyareti düzenledi

Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budagov ve beraberindeki heyet, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'u ziyaret ederek 14 Mayıs seçimleri için destek açıklamasında bulundu.

AK Parti İl Başkanlığında gerçekleşen toplantıda bir konuşma yapan Kurtulmuş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinin her düzeyde mükemmelleştiği bir dönemde olduklarını söyledi.

Diyalog ve işbirliğinin her geçen gün ilerlediğini ifade eden Kurtulmuş, ilişkilerin stratejik ortaklıkla, dostlukla izah edilecek noktanın çok üzerinde olduğunu dile getirdi.

Kurtulmuş, 14 Mayıs seçimlerinin Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin çok ötesinde bir anlam taşıdığını vurgulayarak, "Bu tabiri caizse asrın seçimidir. Türkiye bu seçimde bir istikamet tayinini gerçekleştirecektir. Yeniden güçlü bir Türkiye istikametinde, uluslararası alanda sözü güçlü, gücü tehdit bir Türkiye olma istikametinde ve dünyada yeni, hakkaniyetli bir dünya sisteminin kurulması için öncü olacak bir Türkiye istikametinde yürüyüşümüze devam edip etmeme seçimidir." ifadelerini kullandı.

Seçimin sadece Türkiye'nin geleceğiyle ilgili değil, dost ve kardeş ülke ile mazlum milletler başta olmak üzere aslında bütün dünyayı yakından ilgilendirdiğini belirten Kurtulmuş, bu yüzden dünyanın dört bir yanındaki dostlarının da Türkiye'nin güçlü bir şekilde ilerlemesini istemeyenlerin de seçimleri Türkiye'deki insanlar kadar yakından takip ettiklerini kaydetti.

Kurtulmuş, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçmeye ve Cumhur İttifakı'nı da TBMM’de çoğunluğu elde edeceğine inandıklarını ifade ederek, böylece Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını sonuna kadar açacaklarını dile getirdi.

"Seçime destek vermek için gayret sarf ediyorlar"

Dost ülkelerin de Türkiye'deki seçimlere ilgi gösterdiğini, bunun en bariz örneğinin Yeni Azerbaycan Partisi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Türkiye'deki seçimleri bir Azerbaycan seçimiymiş gibi yakinen takip ediyor ve Azerbaycan'ın geleceğinin de Türkiye seçimleri ile yakından ilgili olduğunun bilincinde, bu seçime destek vermek için gayret sarf ediyorlar. Bu çerçevede bu ziyareti gerçekleştiriyorlar. Herkes bu seçimde tabiri caizse bu gidişata omuz vermek için bu anlamlı ziyareti gerçekleştiriyorlar. Bu destek ziyareti dolayısıyla teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Karabağ'ın işgalden kurtarılmasına da değinen Kurtulmuş, Türkiye'nin bütün imkanlarıyla Azerbaycan'ın yanında durduğuna işaret etti.

Kurtulmuş, Karabağ'ın kıyamete kadar Azerbaycan toprağı olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Eğer Türkiye uluslararası alanda güçlü olmasaydı, savunma sanayisinde güçlü olmasaydı, bölgesel ve küresel sorunları çözebilme iradesini ortaya koymasaydı, inanın ki Azerbaycan'ın Karabağ'ın işgalden kurtarılması meselesinde eli zayıflamış olurdu. Bunun için Azerbaycanlı kardeşlerimizle diğer ülkelerdeki dostlarımızla hatta ve hatta bizim Türk ve İslam dünyasının dışında kalan mazlum milletler de güçlü ve büyük bir Türkiye'nin kendi menfaatlerine olduğunu biliyorlar. Dualarıyla destekleriyle bu seçimde AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın başarılı olması için görüşlerini beyan ediyorlar."

Sözlerine Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla başsağlığı dileyerek başlayan Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Budagov, her zaman Türkiye'nin yanında olduklarını ifade etti.

Karabağ'ın işgalden kurtarılması döneminde Türkiye'nin Azerbaycan'a büyük destek verdiğini belirten Budagov, "Azerbaycan'ın 44 günlük haklı savaşında ve topraklarının işgalden kurtarılmasında Türkiye yanımızda yer aldı. Bu kardeşliği ve dostluğu Azerbaycan halkı hiçbir zaman unutmayacak. Biz her zaman Türk kardeşlerimize, AK Parti'ye ve onun genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız." dedi.

Budagov, Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi girişimiyle Türk Devletleri Birliğini güçlü ve farklı bir boyuta getirdiğini dile getirerek, bunun gelecekte daha da büyüyeceğine inandığını söyledi.

"Türkiye ve Türk şirketleri bizim yanımızda oluyor"

AK Parti ile birçok alanda iş birliği içerisinde olduklarını aktaran Budagov, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin gelecek yüzyılı için ortaya koyduğu vizyon ve hedefler için kardeş ülke olarak büyük gurur duyuyoruz. İnanıyoruz ki AK Parti'nin iktidar olduğu müddetçe son 21 yılda hayata geçirdiği işler ve Türkiye’nin bütün sahalarda elde ettiği kazanımlar, bu yüzüncü yıl programının hayata geçirilmesi için çok önemli ve esaslı bir zemin yaratmıştır. Bu dostluk ve kardeşlik ilerleyerek devam ediyor. Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşa edilmesi sürecinde Türkiye ve Türk şirketleri bizim yanımızda oluyor. Biz de deprem bölgesi için yapılan çalışmalarda yanlarındayız."

Program sonunda bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Büyükelçisine tepki gösterdiğini hatırlatarak, gelinen noktada sorunların çözülüp çözülmediğini sorduğu Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın orada kastettiği bir cumhurbaşkanlığı seçimine giriyoruz ve o yarışta Sayın Kılıçdaroğlu da aday, Sayın Cumhurbaşkanımız da aday. Cumhurbaşkanımız aday olmakla birlikte aynı zamanda şu anda ülkemizin cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanımıza gitmeden, Kılıçdaroğlu'na gitmesi açıkçası bir yerde tarafını belirleme gibi bir pozisyon ortaya çıkarmıştır.

Cumhurbaşkanımızın eleştirisi bunadır. Yoksa zaten Sayın Büyükelçi burada kendi misyon faaliyetleri çerçevesinde görevine devam ediyor. Kastedilen şey bizahiti Amerikan Büyükelçiliğinin varlığı değil. Kastedilen şey, Cumhurbaşkanlığı yarışında ABD Büyükelçisinin biraz da taraf tutarmış gibi muhalefetin adayı olan Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edip ülkenin cumhurbaşkanı olan ve yeni dönemde cumhurbaşkanı adayı olan sayın Cumhurbaşkanımızdan başlamamış olmasıdır."