Yeni bakanlıklara yeni logo

12 Temmuz 2018

24 Haziran seçimlerinin ardından yeni sisteme geçilmesiyle beraber TBMM'de yemin edip resmen göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak kabineyi açıklamıştı. Bu kapsamda Resmi Gazete'de yayınlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bazı bakanlıklar birleştirilerek, isimleri değiştirildi. Yeni düzenlemeyle 21 olan bakanlık sayısı 16'ya düştü.

Diğer yandan, yeni bakanlıklarda tabela ve logolar da değişiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından göreve getirilen bakanlar, devir teslim törenlerinin ardından göreve başladı. Başkent Ankara'da iki bakanlığı devralan bakanların hangi makamı kullanacağı merak konusu oldu.

Edinilen bilgilere göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı makamını kullanacağı öğrenildi. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eskişehir yolunda bulunan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının makamını kullanacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın ise hangi bakanlıkta çalışacağı henüz belli olmadı.

Kaynak: İHA