Yeni bir kararname geliyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin töreni öncesinde yeni kararname yayınlanacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Beştepe'deki yemin töreni öncesi açıklamalar bir bir gelmeye devam ediyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz NTV yayınında, yayımlanan KHK'larla ilgili yeni bir bilgi paylaşımında bulundu.
Yılmaz konuşmasında, yemin töreninden önce bir uyum KHK'sı daha çıkacağını ifade etti.