Yeni depremler üretebilir

Maraş depremlerinin ardından hem artçı sarsıntılar hem de çeşitli kentlerde meydana gelen bağımsız depremler gündemdeki yerini koruyor. Son zamanlarda Adıyaman, Amasya, Hatay ve Malatya'da peş peşe depremler meydana geldi.

Deprem uzmanları da sarsıntıların yeri ve oluşturabilecekleri riskler konusunda uyarılarına devam ediyor. Prof. Dr. Osman Bektaş, Twitter hesabından "Maraş 7,8 ana şoktan sonra" başlıklı tweet'inde şunları yazdı:

“Yeni depremler üretebilecektir"

"7,6 artçıyla devam eden depremselliğin yeraltına inen enerjisi Kuzey ve Doğu Anadolu Fay Sistemlerinin oluşturduğu levha içi blokları yatay ötelenme ve dönmeye zorlayarak blok kenarındaki depreme hazır faylar üzerinde yeni depremler üretebilecektir."