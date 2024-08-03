Yeni detaylar ortaya çıktı: MİT'tin tarihi operasyonunda takas edilen önemli isimler

1 Ağustos Perşembe günü Ankara, önemli bir istihbarat operasyonuna ev sahipliği yaptı. Soğuk Savaş Dönemi’nden bu yana ABD ile Rusya arasında yapılan en büyük esir takası Türk istihbaratının arabulucuğunda gerçekleşti. Milli İstihbarat Teşkilatı, son yılların en büyük takas operasyonuna imza attı. 7 ülkeden 26 esirin değişimi yapıldı. Operasyonu, sadece karşılıklı değişimi yapılan kişi sayısının fazlalığı değil, içinde yer alan isimlerin önemi açısından da büyük yankı uyandırdı.

Rusya'da muhabirlik yapan Gershkovich, casusluk suçundan tutuklanmıştı

Takası yapılan her isimlerden biri olan ve dünya kamuoyunda adı sıkça duyulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich, Rusya'da muhabirlik yaparken Mart 2023'te casusluk suçundan tutuklandı. Rus savcılığı Evan Gershkovich'i, “Sverdlovsk bölgesinde askeri teçhizat üretimi ve onarımı yapan bir savunma şirketinin faaliyetleri hakkında gizli bilgi toplamak” gerekçesi ile suçladı. Gershkovich, Rusya tarihinde casusluk suçlaması ile tutuklanan ilk yabancı medya çalışanı oldu. Takas görüşmelerinin yapıldığı dönemde Rusya tarafından 19 yıl hapse mahkum edildi.

Rusya'da tutuklu olan ve takas operasyonunda ABD'ye teslim edilen bir diğer isim eski bir deniz piyadesi olan Paul Whelan. ABD Deniz Piyade Kolordusu'nda 8 yıl görev yapmış olan Paul Whelan, 2018 yılında “casusluk” suçlaması ile Moskova'da tutuklandı. 2022 yılında Whelan'ın yasadışı silah ticareti ve terör finansmanlığı suçundan 10 yıldır ABD'de hapis yatan Viktor Bout ile takas edilmesi gündeme geldi ancak Paul Whelan'ın adı takas listesinde yer almadı. Bu olay Bıden hükümetinin kamuoyunda büyük tepki toplamasına neden oldu.

Kurmasheva ABD'ye iadesi yapılan bir diğer gazeteci oldu

ABD ve Rusya vatandaşlığı olan Alsu Kurmasheva da ABD'ye iadesi yapılan bir diğer gazeteci oldu. Alsu Kurmasheva, Mayıs 2023'te ailevi sebeplerden dolayı gittiği Rusya'dan Çekya'ya dönmeye çalışırken havaalanında gözaltına alındı. “Yabancı çalışan olup devlete bildirmeme” ve “dezenformasyon” suçlarından hüküm giydi.

Kızıl Haç bünyesinde çalışan Rico Krieger, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Belarus'ta gözaltına alındı. Rico Krieger, Belarus'a turist olarak gittiğini iddia etti ancak Rusya'ya göre bu ajanlık için bir kılıftı. Rico Krieger, Rusya'ya göre Ukrayna güvenlik servislerinde yer aldı. Altı ayrı suçlama ile mahkum edilen Rico Krieger, 24 Haziran 2024'te “terör ve paralı askerlik” suçlamaları ile Belarus'ta idam cezasına çarptırıldı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rico Krieger afetti. Krieger, affedildikten 2 gün sonra Türkiye'de gerçekleştirilen takas operasyonu ile Almanya'ya döndü.

Navalny'nin yakın müttefiki iade edildi

Tarihi takas sırasında Almanya'ya dönen bir diğer önemli isim de İlya Yashin'di. Rus vatandaşı olan Yashin, Krasnoselsky Belediye Başkanlığı yaptı. Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin yakın müttefiki olan ve muhalif çizgide siyaset yapan Yashin, Rus ordusu hakkında “yanlış bilgi” yaydığı gerekçesi ile Aralık 2022'de mahkum edildi.

Putin'e muhalif Kara-Murza Almanya'ya döndü

Rusya Devlet Başkanı Putin'in en büyük muhaliflerinden olan Vladimir Kara-Murza da Türkiye'deki takas operasyonunda Almanya'ya dönen önemli isimlerden biri oldu. 25 yıl hapse mahkum edilen Vladimir Kara-Murza, Nisan 2022'de Rus ordusu hakkında “yanlış bilgi” yayma, “istenmeyen bir örgütle” işbirliği yapma ve devlete ihanet suçlamalarıyla tutuklandı. İki kez zehirlenen ve ölümden dönen Vladimir Kara-Murza'ya verilen ceza uluslararası kamuoyunda sıkça kınandı. Vladimir Kara-Murza, hapishanede olduğu dönemde Washington Post için yazılar da kaleme aldı.

Rus istihbarat çalışanı Rusya'ya döndü

Rusya için önemli bir isim olan Vadim Krasikov, takas operasyonunda Almanya'dan getirilen tek isim oldu. Vadim Krasikov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in terörist olarak adlandırdığı Çeçen muhalif savaşçı Zelimkhan Khangoshvili öldürmek için FSB tarafından özel eğitim alarak, Berlin'e gönderildi. Vadim Krasikov, 2019'da Khangoshvili'yi Almanya'da öldürme suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Yakalandığı ilk dönemde Rusya ile bağlantısı reddedilen Vadim KRASİKOV için PUTİN daha sonra “vatansever” ifadelerini kullandı. Vadim Krasikov'un, ölmeden önce muhalif siyasetçi Aleksey Navalny ile takası da gündeme gelmişti.

Rusya'ya dönen iki çocuklu bir aile de vardı

Öte yandan takas operasyonunda dizilere konu olan bir hikaye de gerçek oldu. Tarihi takasta iki çocuklu Rusya Dış İstihbarat Servisi'ne çalışan karı-koca da yer aldı. SVR çalışanı Artem Dultsev ve Anna Dultseva Slovenya'da sahte Arjantin pasaportu ile yakalandı. Maria Rosa Mayer Munoz takma ismini kullanan Anna Dultseva, Slovenya'da bir sanat galerisi sahibi gibi davranıyordu. İki çocukları ile birlikte Slovenya'dan getirilen aile takas operasyonu ile Rus yetkililere teslim edildi.