Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’na İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş Kimdir?

Prof. Dr. Safi Arpaguş, 1967 yılında Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde doğdu. 1985’te Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi’nden, 1990’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1992’de aynı fakültede araştırma görevlisi olarak akademik hayata başladı. 1994’te yüksek lisansını, 2001’de doktorasını tamamladı. 2008’de doçent, 2014’te profesör unvanını aldı.

2011-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevinde bulundu. 15 Ekim 2021’de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Müftülüğü’ne atandı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı öğretim üyesi ve başkanı olan Prof. Dr. Arpaguş, İslam tasavvuf tarihi, Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik konularında yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır.

Yayımlanmış eserleri arasında Mevlânâ ve İslâm, Mevlevîlik’te Manevî Eğitim, Aziz Mahmud Hüdâyi Sohbetler ve Ahmed Avni Konuk’un Mesnevî-i Şerif Şerhi gibi önemli çalışmalar yer almaktadır.