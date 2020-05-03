"Yeni dönemde AVM ve güvenlik şirketleri için ilave maliyet oluşacak"

03 Mayıs 2020

Mehmet KAYA

ANKARA – Securitas Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, Bilim Kurulunun güvenlik personelinin çalışmasına yönelik önerileri, AVM ve diğer alış-veriş birimlerinin açılması sonrası çalışma yöntemlerinin yeni şartlara uyum sağlaması gerektiğini ve bunun da ilave maliyet oluşturacağını belirtti.

Bir grup gazeteciyle görüntülü toplantı gerçekleştiren Kösereisoğlu, Bilim Kurulunun güvenlik personelinin şeffaf kabinler içinde çalışmasını önerdiğini hatırlattı. Üst araması vb. temas gerektiren hallerde gözlük, maske ve diğer koruyucu malzemelerin kullanılmasının tavsiye edildiğini belirten Kösereisoğlu, malzemelerin toplanması ve bertarafının da özel önlemle yapılmasının rehberde tavsiye edildiğini vurguladı. Kösereisoğlu, güvenlik personelinde covid-19 hastası kişi sayısının da çok düşük düzeylerde olduğunu bildirdi.

Sektör derneğinin de alınması gereken önlemler ve çalışma yöntemlerine yönelik bir talimat hazırladığını belirten Kösereisoğlu, basına da yansıyan Haziran ayı itibariyle önlemlerin gevşetilmesi, AVM ve diğer alışveriş birimlerinin açılması halinde, bu birimlerde oluşturulacak kurallara uyum için yatırım ve ilave tedbirler gerekeceğini bunun da şirketlere maliyet olarak yansıyacağını vurguladı.

İşletmelerin de ilave maliyetle karşılaşacağını belirten Kösereisoğlu, “Covid-19 salgını ve yeni normal işletmelere ek maliyet getirirken, aynı zamanda kazançlarında azalma anlamına da geliyor. Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği (AYD) bir AVM’nin kar etmesi için yüzde 70 doluluk oranına yakalaması gerektiğini söylüyor. Bu dönemde bu rakamı yakalamak zor gibi duruyor” dedi. Kösereisoğlu, AVM’lerdeki sinema ve yemek alanlarının açılacağını tahmin etmediğini vurguladı.

Kurul önerileri

AVM ve diğer büyük mağazalara girişte müşterilerin ateşlerinin ölçülmesinin gündeme gelebileceğini belirten Kösereisoğlu, “Yeni düzenlemeler girişte güvenlik görevlilerine ateş ölçümü yapma izni veriyor. Ancak el ölçümü cihazlarının hem hata oranı yüksek, hem de bu cihazlarla belirli bir mesafeden ölçüm yapılması gerekiyor. O nedenle termal kamera kullanmayı tercih ediyoruz. Güvenlik görevlileri ateşi yüksek olanları ve maske kurallarına uymayanları içeri almama hakkına sahipler. Ancak bu kişileri kontrol altın alma yetkileri yok” bilgisini verdi.

Mağaza ve AVM’lerde denemeler yapıldığını, mesafe kuralının uygulanması halinde kaç kişinin alış-verişe girebildiği, mağaza içi hareketin, alış verişin sağlıklı biçimde işlemesi gibi unsurların denendiğini belirten Kösereisoğlu, “Elbette önceki dönemlere göre çok farklılık olacak. Mağazalarda herkesin izlemesi gereken yol oklarla gösterilecek. Geriye dönmek ya da isteğe bağlı olarak bölüm değiştirmek olmayacak. Kasa önlerine mesafe çizgileri konulmaya başlandı. Hatta bazı alanlarda kareler çizilerek mesafeler belirlenecek. Bütün bunlar şu anda deneniyor” dedi.

Covid-19 salgının güvenlik için geliştirilen teknolojilerin korunma yöntemlerine katkı verdiğini belirten Kösereisoğlu, “Güvenlik için kullandığımız teknolojileri sağlık için kullanmaya başlayacağız. Belli bir noktada toplanan kalabalığı fark ederek alarm oluşturan kameralar şimdi sosyal mesafe nedeniyle uyarı vermeye başlayacak. Ya da güvenlik görevlilerinin fiziki olarak yaptıkları devriye hizmetlerini kamera yardımıyla uzaktan operatörler üzerinden yapan uzaktan izleme hizmetlerine ağılık vereceğiz.” dedi.

Securitas Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, salgından korunma için kullanılabilecek, hali hazırda var olan teknolojileri, “Mağaza/AVM Doluluk Oranı Algılama Çözümü”, “Sosyal Mesafe Uyarı Çözümü”, “Vücut Sıcaklığını Ölçen Yüz Tanıma Çözümü ve Temassız Giriş/Çıkış Kontrol Sistemleri”, “Kameralar Aracılığıyla Sanal Devriye”, “Termal Kamera ile Ateşin Ölçülmesi Çözümü” ve “Akıllı Park Yönetimi-Telpark” olarak sıraladı.