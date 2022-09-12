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Yeni eğitim öğretim yılı başladı

Yaz tatili sonrası 19 milyona yakın öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için ilk ders zili çaldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullarına geldi.
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Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, 2022-2023 eğitim öğretim yılına başladı.

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, 5-9 Eylül'de uyum eğitimi almıştı. Bu yıl ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci, uygulanmaya başladı ve uyum çalışmaları, 16 Eylül'e kadar sürecek.

2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022'de yapılacak. Öğrenciler için 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.