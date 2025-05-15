Yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? 2025-2026 eğitim yılında okullar ne zaman, hangi tarihte başlıyor?
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini açıkladı. "Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi. Bu gelişmenin ardından öğrenciler ve veliler "Okullar ne zaman açılacak" diye sormaya başladı.
Öğrenciler yaz tatiline hazırlanırken bugün Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim yılı takvimini paylaştı. Takvimin paylaşılmasıyla birlikte okulların açılış tarihi merak edilmeye başlandı ve "Okullar ne zaman açılacak" sorusu gündem oldu.
Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak, 26 Haziran 2026'da sona erecek.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf uyum haftası: 1-5 Eylül 2025
Eğitim öğretim yılı başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma