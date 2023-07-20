Yeni Ercan Havalimanı açıldı

KKTC'de Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs Adası’nda tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil eşit iki devletin yan yana, birlikte yaşama idealini destekleyin, çağrımı yineliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Ercan Havalimanı’mızın yeni terminalinin ve pistinin açılışını yapmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Kıbrıs Türkü’nün adadaki varlığının baki olduğunu dosta düşmana haykırdığımız Kıbrıs Barış Harekatı’nın 49’uncu yıl dönümünü bu vesileyle yürekten tebrik ediyorum.

- 3 Şubat 1975 tarihinde sivil hava trafiğine açılan Ercan Havalimanı, 20 bin metrekarelik terminal binasına, 34 bin metrekarelik otopark alanına ve 2 bin 755 metre uzunluğunda ana piste sahipti. Havalimanımız 2016 yılında inşaasına başlanan, yeni imkan ve kabiliyetlerle donatılan terminal binası ve çift pistiyle geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapma kapasitesine kavuşmuştur.

- Yeni terminal, eskisine kıyasla 6 kat büyütülmüştür. Bu şekilde 10 milyon yolcuya hizmet verebilecek duruma gelmiştir.

- Bugün itibarıyla Ercan Havalimanı, Kıbrıs Adası’nın en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanı konumundadır. Bu eser, Doğu Akdeniz’de bir istikrar havzası olan KKTC'nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır.

- Uluslararası toplumu, (KKTC'ye yönelik) hukuki temelden yoksun, tamamen siyasi kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum.

- Kıbrıs Adası’nda tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil eşit iki devletin yan yana, birlikte yaşama idealini destekleyin, çağrımı yineliyorum.