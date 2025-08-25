Yeni Galata Köprüsü bu gece trafiğe kapanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yeni Galata Köprüsü'nde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle köprünün bu gece 01.30 ile 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacağını duyurdu.

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nin açıklamasında, çalışmalardan dolayı köprüden geçişin mümkün olmayacağı belirtilerek, sürücü ve yayaların bu süre zarfında Atatürk Köprüsü'nü kullanmaları istendi.