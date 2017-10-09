Yeni gözaltı kararı

09 Ekim 2017

Bir ABD elçilik görevlisinin eşi ve oğlunun sorguda olduğu iddia edildi. Söz konusu kişilerin tutuklu bulunan elçilik görevlisi Metin Topuz'un yakınları olup olmadığı netlik kazanmadı.

Bu sabah, Metin Topuz dışında bir başka ABD elçilik görevlisinin gözaltına alınması için çalışma başlatıldığı, ancak söz konusu kişinin elçilik binasına sığındığı iddia edilmiş, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise söz konusu iddiayı yalanlamıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Adalet Bakanından konsolos açıklaması