Yeni hafta baharı getiriyor! Yurt genelinde hafta sonu hava nasıl olacak? (12-13 Nisan 2025)

Türkiye, özellikle son 1 hafta soğuk havaya teslim olmuş durumdaydı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrederken; Ankara, Erzincan, Ardahan gibi illerde kar yağışı etkili oldu. Hatta kar yağışı nedeniyle Ankara'da okullar tatil edildi.

Ancak, yeni haftayla birlikte yurt genelinde sıcaklıkların artması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları batı bölgelerinden başlayarak artacak.

Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

Yeni haftayla birlikte hava sıcaklıkları da mevsim normallerine dönecek. Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 20 dereceye kadar artması bekleniyor.

Çarşamba günü itibarıyla ise soğuk hava yurdu terk edecek.

Hafta sonu hava sıcaklıkları nasıl olacak?

12 Nisan 2025 cumartesi günü yurt genelinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Ege kıyıları, Marmara Bölgesi, Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağış bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklıkların 5-6 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesi'nin bir kısmı da yağışlı havaya teslim olacak.

Pazar günü Marmara'da sıcaklık artıyor

13 Nisan 2025 pazar günü ise Ege ve Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların artması bekleniyor.

Ancak, Doğu ve İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz'in bazı kesimleri yağışlı havaya teslim olacak.

3 büyük ilde hava durumu

Ankara'da cumartesi günü yağışlı beklenirken; pazar günü havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İstanbul'da cumartesi gün yağış var. Ancak, şehir pazar itibarıyla güneşli havanın etkisine girecek.

İzmir'de cumartesi günü gök gürültülü yağmur beklenirken; pazar günü havanın güneşli olması bekleniyor.