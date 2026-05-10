Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarının özellikle kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.

Cuma günü sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji’nin tahminlerine göre sıcaklıklar hafta boyunca etkisini sürdürürken, cuma gününden itibaren iç ve batı kesimlerde yeniden düşüşe geçecek.

Açıklamada, hava sıcaklıklarının bu bölgelerde mevsim normallerinin altına inmesinin beklendiği kaydedildi.

Üç büyükşehirde sıcaklık tahmini

Hafta boyunca Ankara’da hava sıcaklıklarının 19 ila 22 derece arasında değişmesi bekleniyor. İstanbul’da sıcaklıkların 19-24 derece, İzmir’de ise 25-28 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.