Yeni hava durumu raporu yayımlandı: Yağış ve sis birçok ili etkileyecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 21 Ekim Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı. Son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne, Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yurdun diğer kesimlerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Birçok bölgede sis ve pus bekleniyor

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Özellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek sis ve pus nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesinde azalma yaşanabilecek.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son raporda güncel meteorolojik uyarı bulunmadığı belirtildi.

Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak

Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Rize'de sıcaklığın 21, Trabzon'da 20 derece olması beklenirken, her iki ilde de aralıklı sağanak yağış tahmin ediliyor. Samsun ve Amasya'da ise parçalı bulutlu hava etkili olacak.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış görülecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Erzurum, Kars ve Van'da yağışların öğle saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da ise Diyarbakır'da öğle ve akşam saatlerinde, Mardin'de öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Gaziantep'te parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa'da ise parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

İstanbul ve Ankara'da hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava etkili olurken, Edirne çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülecek.

İstanbul'da hava sıcaklığının 20, Bursa ve Kırklareli'nde 23, Çanakkale'de ise 22 derece olması bekleniyor.

İç Anadolu'da da parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Ankara ve Konya'da sıcaklıkların 18, Eskişehir'de 19, Nevşehir'de ise 17 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Ege ve Akdeniz'de yağış beklenmiyor

Ege ve Akdeniz bölgelerinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Ege'nin iç kesimleri ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

İzmir'de sıcaklığın 25, Denizli ve Muğla'da 23, Afyonkarahisar'da ise 18 derece olması öngörülüyor.

Akdeniz Bölgesi'nde ise Adana'da 29, Antalya'da 27, Hatay'da 26 ve Burdur'da 21 derece sıcaklık bekleniyor.

Batı Karadeniz'de parçalı bulutlu hava

Batı Karadeniz Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava etkili olacak. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülecek.

Hava sıcaklıklarının Bolu ve Zonguldak'ta 20, Kastamonu'da 19, Sinop'ta ise 23 derece olması bekleniyor.