Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı.

1970 yılında Konya’nın Çumra ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Çiftçi, ilk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladı. Lise eğitimini Konya’da sürdüren Çiftçi, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

Üniversite eğitiminin ardından mülki idare amirliği mesleğine adım atan Çiftçi, Türkiye’nin farklı illerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. Kamu yönetimi alanındaki tecrübesiyle öne çıkan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı bünyesinde çeşitli görevler üstlendi. Ayrıca TBMM’de özel kalem görevinde bulunarak merkezi idare deneyimi de kazandı.

Bölgesel kalkınma, eğitim, turizm...

Uzun yıllara yayılan bürokrasi kariyerinin ardından vali olarak görevlendirilen Mustafa Çiftçi, 2023 yılında Erzurum Valiliği görevine atandı. Görev süresi boyunca şehirde kamu hizmetlerinin etkinliği, bölgesel kalkınma, eğitim, turizm ve sosyal projeler başta olmak üzere birçok alanda çalışmalara öncülük ediyor.

İngilizce ve Arapça biliyor

Evli ve üç çocuk babası olan Çiftçi, İngilizce ve Arapça biliyor. Kamu yönetimi, yerel kalkınma ve sosyal politikalar alanındaki çalışmalarıyla tanınan Çiftçi, Erzurum’da devlet-vatandaş ilişkilerinin güçlendirilmesini hedefleyen bir yönetim anlayışı benimsedi.

11 Şubat 2026 itibarıyla Ali Yerlikaya'nın yerine İçişleri Bakanı olarak atandı.