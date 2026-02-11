Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla İçişleri Bakanlığı'na atanan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi vali olarak görev yaptığı Erzurum'da basın mensuplarına konuştu.

Ali Yerlikaya'nın koltuğunu devralacak Çiftçi, ilk açıklamasında Erzurum halkına teşekkür etti.

Bakan Çiftçi, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Üzerime düşeni yaptığıma inanıyorum. Bugün ayrılıyorum. Bütün çalışma arkadaşlarıma ve herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dadaş'lara teşekkür ediyorum. Görevimi yapmış olmanın huzuru ile ayrılıyorum. Bugünkü atama kararnamesi ile sorumluluğu ağır olan bir görevi üstleniyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah İçişleri Bakanlığı'mda da 81 ilimizde de burada yaptıklarımızı suçlara yönelik bütün gayretimiz ile çalışacağız.

Bugün itibariyle devir teslim yapılacak. 12 gibi devir teslimi gerçekleştirmiş olacağız. Her zaman yakın ilgilerini gördüğüm garnizon komutanımıza, milletvekillerimize, bütün kamu kurum ve kuruluşlardaki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."