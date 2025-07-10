Yeni İletişim Başkanı Burhanettin Duran kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Prof. Dr. Burhanettin Duran, yeni iletişim başkanı oldu. Bu gelişmenin hemen ardından konu gündeme otururken Duran'ın biyografisi incelenmek istendi. Şimdi sıklıkla "Burhanettin Duran kimdir, kaç yaşında ve nereli" sorusu peş peşe geliyor.

Burhanettin Duran kimdir?

1971 yılında Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde doğan Burhanettin Duran, akademi ve kamu yönetimi alanlarında uzun yıllara dayanan bir kariyere sahip. Eski Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Duran’ın yeğeni olan Duran, 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1994 yılında ise Bilkent Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı dönemde üniversitede araştırma görevlisi olarak görev yaptı.

Akademik kariyerine Sakarya Üniversitesi’nde başlayan Duran, 2006 yılında doçent unvanını aldı ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. 2009 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi’ne geçen Duran, burada öğretim üyeliği yaptı.

2013 yılında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) İstanbul Koordinatörlüğü görevini üstlenen Duran, 2014-2024 yılları arasında ise Ankara’daki SETA Genel Koordinatörlüğü görevini yürüttü.

Akademi ve düşünce kuruluşlarındaki görevlerinin ardından kamu yönetiminde de aktif rol alan Duran, son olarak Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevinde bulundu. Burhanettin Duran, bu görevin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine atandı.