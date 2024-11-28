Yeni infaz yasası geliyor: Genel af değil, denetimli serbestlik düzenlemesi

Sosyal medyada birçok mahkum yakınının af talebi olsa da hükümet bu konuda herhangi bir düzenleme düşünmüyor. Buna karşı Meclis'e getirilmesi beklenen yeni infaz düzenlemesiyle denetimli serbestlikten yararlananları kapsayacağı belirtiliyor.

İHA'dan Ahmet Umur Öztürk'ün haberine göre düzenlemenin yaşanan af tartışmaları paralelinde genel veya kısmi af şeklinde olmadığı denetimli serbestlikte kamu hizmetinin planlanması yönünde olacağı ifade ediliyor.

Denetimli serbestlik kapsamında cezanın belli bir oranda tamamlanmasından sonra kamu hizmetinin kütüphanede çalışma, okul, çevre temizliği seçeneklerinin gündeme gelmesi öngörülüyor.