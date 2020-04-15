ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
16 °C

Yeni infaz yasası yürürlüğe girdi

Yeni infaz yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni infaz yasası yürürlüğe girdi
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap