Yeni Kabine bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cumartesi günü açıklanan yeni Kabine, bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek.
Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cumartesi günü açıklanan yeni Kabine, bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine'ye atanan bakanlar, Pazar ve Pazartesi günü görevlerini devraldılar.
Toplantıda başta ekonomi ve terörle mücadele olmak üzere, Kabine'nin yeni yol haritası ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.00'te başlayacak.