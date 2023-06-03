Yeni kabinenin bugün açıklanması bekleniyor

Bugün tüm gözler yeni açıklanacak kabinede. Yeni kabinede bazı yeni isimlerin de olması bekleniyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kulislerde geçen bazı isimleri paylaştı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin, kabineyle ilgili yazısı şu şekilde:

Meclis izlenimlerini burada kesip kabine listesine dönmek istiyorum. Çünkü herkesin gözü yeni Bakanlar Kurulu’nda olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk düğmeyi doğru ilikledi. Ekonominin başına tek yetkili olarak Mehmet Şimşek geliyor. Mehmet Şimşek cumhurbaşkanı yardımcılığı yerine icranın başında olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı tercih etmiş.

Merkez Bankası'nda “Müthiş Türk kızı”

Mehmet Şimşek ekonominin başında tam yetkili olarak görev yapacak. İlk aşamada ekonomi bürokrasisini de düzenleyecek. Merkez Bankası başkanlığına Amerika’da parlak bir kariyere sahip olan Hafize Gaye Erkan getiriliyor. Merkez Bankası’na ilk kez bir kadın başkanlık yapacak. Hafize Gaye Erkan için “Müthiş Türk kızı” deniliyor. Dilerim güzel hizmetlere vesile olur.

Fuat Oktay görevine devam ediyor

Bu dönem de tek cumhurbaşkanı yardımcılığı sisteminin devam edeceği anlaşılıyor. Fuat Oktay’ın cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine devam edeceği söyleniyor. Fuat Oktay milletvekilliğinden istifa edecek. Görünen o ki milletvekilliğinden tek istifa eden Fuat Oktay olacak.

Kabine listesi açıklanana kadar değişiklikler olabilir. Ben sadece kulislerde konuşulanları aktaracağım.

İki bakanın görevlerine devam etmesi öngörülüyor

MİT Başkanı Hakan Fidan Dışişleri Bakanı oluyor. Eğer bakan olmazsa MİT Başkanlığı için İbrahim Kalın’ın ismi geçiyor.

Milli Savunma Bakanlığı’na ise Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler geliyor. Hulusi Akar da Genelkurmay Başkanlığı’ndan istifa edip Milli Savunma Bakanı olmuştu. Hatta Akar’ın bakan olduğunu birkaç saat önce öğrenmeme rağmen söz verdiğim için son anda açıklamak zorundu kalmıştım.

Milletvekili adayı olmayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevlerinde devam ediyor.

Kabinedeki yeni isimler

Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanı oluyor. Osman Aşkın Bak daha önce de Gençlik ve Spor Bakanlığı yapmış, başarılı bir isimdi.

Tarım Bakanlığı’na İbrahim Yumaklı geliyor. Yumaklı, Gübretaş Genel Müdürlüğü ve bakan yardımcılığı yapmış, sektörü bilen bir isim.

Ulaştırma Bakanlığı görevini Hayri Baraçlı üstlenecek. Baraçlı, Adil Karaismailoğlu gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden gelen birisi. İBB Genel Sekreterliği yapmış.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Mehmet Fatih Kaçır geliyor. Kaçır, bir süredir bakan yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Aile Bakanlığı için de Kübra Güran Yiğitbaşı’nın ismi geçiyor. Diğer bakanlıklar da bir ölçüde netleşmeye başladı ama teyit etme imkânı bulamadığım için yazamadım.