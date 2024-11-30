Yeni kanun teklifi Meclis’te: Memurlara 3 yıl aylıksız izin hakkı geliyor!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), memurların izin sistemini genişleten ve çalışma koşullarını iyileştiren bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni düzenlemelerle memurların izin ve görev süreçlerine ilişkin önemli değişiklikler yapılacağını açıkladı.

Aylıksız izin süresi uzatılıyor

Basın toplantısında konuşan Abdullah Güler, teklifin 26 maddeden oluştuğunu ve memurların yurt dışı görevlendirmelerinde izin haklarını artırmayı hedeflediğini söyledi. Güler, “Cumhurbaşkanınca belirlenecek yurt dışı kurumlarda görevlendirilen memurlar, 3 yıla kadar aylıksız izin kullanabilecek. Aynı şekilde, eşi uluslararası kuruluşlarda çalışan veya kamu kurumlarınca yurt dışına görevlendirilen memurlara da 3 yıla kadar ücretsiz izin hakkı tanınıyor” ifadelerini kullandı.

Sözleşmeliler için kademe düzenlemesi

Düzenleme kapsamında, sözleşmeli personel olarak çalışırken memur kadrolarına atananların disiplin cezası almadan geçirdikleri sürelerin, kademe ilerlemelerinde dikkate alınması öngörülüyor. Bu, sözleşmeli personelin daha avantajlı haklara sahip olmasını sağlayacak.

Cumhurbaşkanlığı personeline yeni haklar

Teklifte, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nda görev yapan memurlara, diğer kamu kurumlarında görev yapan emsalleriyle aynı ek göstergelerden faydalanma hakkı tanınıyor. Ayrıca, bu başkanlıkta kariyer meslek personeli istihdamına yönelik düzenlemeler de yer alıyor.

Düzenlemeler memurların haklarını genişletiyor

Güler, teklifin genel amacını, “Memurların çalışma şartlarını iyileştirmek ve yurt dışı görevlendirmelerde daha esnek bir yapı oluşturmak” şeklinde özetledi. Yeni düzenlemelerle, memurların ailevi ve mesleki durumlarına daha uygun şartlar sağlanması hedefleniyor.

Kanun teklifinin Meclis’te görüşülmesinin ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.