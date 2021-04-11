Yeni kısıtlamalar masada

Canan SAKARYA

Günlük vaka sayısındaki artış devam ederken gözler bu hafta toplanacak Kabine toplantısında olacak. Geçtiğimiz hafta ertelenen Bilim Kurulu toplantısı pazartesi günü yapılacak. Bilim Kurulu salgında gelinen son aşamayı ele alarak, önümüzdeki döneme ilişkin tavsiye kararlarını belirleyecek. Bilim Kurulu’nun ardından kabine toplantısı gerçekleştirilecek.

12 Nisan Salı günü yapılması beklenen Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu’nda alınan tavsiye kararlarını kabine toplantısına aktaracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ramazan ayında Türkiye’yi dinlendireceğiz “ açıklaması ile yeni kısıtlamaların işaretini verdi.

Tam kapanma olup olmayacağı, kafe ve restoranların kapanması, kamuda çalışma düzeni, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için kısıtlamaların geri gelip gelmeyeceği, şehirlerarası seyahat kısıtlaması gibi pek soru yanıtını kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak açıklamayla bulacak.