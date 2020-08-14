Yeni koronavirüs tedbirleri genelgesi açıklandı

14 Ağustos 2020

"İzolasyon Tedbirleri" konulu yeni koronavirüs tedbirleri genelgesi İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderildi.Yayımlanan genelgeye göre COVID-19 tanılı, temaslı ve izolasyona tabi olan kişiler, izolasyon yükümlülüklerini ihlal etmeleri halinde idari para cezası ile cezalandırılacak. Ayrıca gerekli durumlarda ise Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi uyarınca adli işlem başlatılacak.

Yeni koronavirüs tedbirleri genelgesine göre; salgınla mücadele için alınan önlemlerin etkin şekilde uygulanabilmesi adına İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak. Bu ekiplerde kamu kurum ve kuruluşları, yerek yönetimler ve kolluk birimleri personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenler, din görevliler, muhtarlar ve azaları, apartman ve site yöneticileri yer alacak.

Bu kapsamda ilgili birimler arasındaki koordinasyon tesis edilerek, test sonuçları pozitif olan ve evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymaları, elektronik imkanlar da olmak üzere her türlü tedbir alınarak sağlanacak.

Bu ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimleri personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin (mahalle veya idari birimin büyüklüğü dikkate alınarak 5, 7, 9 veya 11 temsilci şeklinde) görevlendirilmeleri sağlanacak.

Ayrıca yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak. Konusu suç teşkil eden eylemlere ilişkin TCK’nın 195’inci maddesi uyarınca gerekli adli işlemler başlatılacak.