Yeni Milli Eğitim Bakanı Özer'den ilk açıklama

Ziya Selçuk'un istifasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Mahmut Özer, devir teslim töreninde yaptığı açıklamada, "Büyük bir sorumluluk üstlendiğimin farkındayım. En temel amacım tüm çocuklarımıza Türkiye'nin neresinde olursa olsunlar kaliteli bir eğitim almaları için fırsat eşitliğini sağlamaktır." dedi.

Özer, eylül ayında da okulların açılması için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Özer, "İlk önceliğim tüm tedbirleri alarak okulları pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir. Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz." diye konuştu.