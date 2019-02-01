Yeni nesil belediyecilikte ilk adım Kadıköy'den

01 Şubat 2019

İnsani Gelişim Vakfı İlçeler Endeksinde ikinci sırada yer alan ‘’Vatandaş Bakışıyla İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi”nde en yüksek puanı alan Kadıköy Belediyesi bir ilki daha gerçekleştirerek Entegre Rapor uygulamasını devreye sokan dünyada ilk belediye oldu.

Entegre raporlama ile belediyenin çalışmaları mercek altına alınarak hangi kaynakların nerede, nasıl, hangi ihtiyaçlara göre kullanıldığı, sonuçlarının ne gibi değişimler yarattığı izleniyor.

Küresel kurumların, kaynakların doğru kullanımı için benimsediği Entegre Raporlama uygulaması Beşiktaş ConradOtel’de düzenlenen “Türkiye’de Entegre Raporlama” konferansında tartışıldı. Toplantıya katılan Dünya Entegre Raporlama Ağı Başkanı Richard Howitt “Yedi senedir bir kamu örneği yaratmaya çalışıyoruz. Kadıköy Belediyesi bunu yapan ilk yerel yönetim olduğu için çok mutluyuz. Dünyada ilk belediye Entegre Raporunu yayınlama çabanızı candan kutlarım” dedi.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ise “Bu raporlamanın hem Kadıköy Belediyesi’nin çalışmalarının kalitesini arttıracağına hem de diğer kamu kurumlarına örnek olacağına inanıyorum” dedi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Entegre Raporlama Türkiye Ağı Başkanı Prof. Dr. Güler Aras ise “Entegre raporlama sadece şirketler için değil, sivil toplum kurumları ve kamu kurumları için de gereklidir” diye konuştu.

Kadıköy'den bazı veriler

Kadıköy Belediyesi’nin kaynakların vatandaşların önceliklerine uygun olarak kullanılmasını ölçümleyen Entegre Raporunda, şu sonuçlar öne çıktı:

-Kendi kaynaklarını dengeli ve verimli kullanan, borcu olamayan belediye

-Sağlıklı Kentler Birliği, 2017 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulamalar Ödülü

-İDEA, Akademi, TAK ile toplumsal öğrenme ortamları oluşturma ve 3 bini aşkın öğrenciye eğitim desteği verildi

-İnsani Gelişim Vakfı İlçeler Endeksi’nde Kadıköy ilk 2’de yer aldı

-Çalışan eğitim seviyesinde artış, kadın erkek çalışan dengesinde iyileşme sağlandı

-21 Gönüllü Evi ile 8.678 gönüllü yurttaş gönüllü etkinliklerine katıldı

-Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı, Yaşlı Dostu Kentler ve Topluluklar Küresel Ağı’na, Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Konseyi’ne üye oldu

-Yeşil alanını 20 bin metrekare arttıran ve ilçe düzeyinde ilk İklim Eylem ve Uyum Planı’nı hazırlayan belediye oldu.

Entegre rapor, bir kurumun stratejisi, yönetimi, performansı ve gelecekten beklentilerinin kısa, orta ve uzun vadede nasıl değer yarattığının değerlendirmesi olarak açıklandı.