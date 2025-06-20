'Yeni nesil mafyalara' operasyon düzenlendi: 69 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yeni nesil suç yapılanmalarıyla ve "yeni nesil mafya" olarak nitelendirilen, özellikle kurşunlama, yağma ve tehdit suçlarını motosikletli gruplar aracılığıyla işleyen organize suç çetelerine yönelik çalışmalar başlattı.

Yapılan çalışmalarda, teknik takip ve saha gözlemlerinin ardından Bahçelievler, Beşiktaş, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Ümraniye ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 15 eyleme karıştığı tespit edilen 69 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

38 kişi tutuklandı

Gündoğmuşlar Çetesi'nin Kağıthane'de bulunan bir eğlence mekanına el bombası atması ve Yunanistan'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Daltonlar Çetesi üyesi Bünyamin Yıkar'ın sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın korumasına yönelik silahlı saldırı emri vermesi polis ekiplerini harekete geçirdi. Operasyonlar, Gündoğmuşlar, Daltonlar ve bu yapılanmalara silah temin eden yasa dışı tacirlere yönelik gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu silah, 111 adet ruhsatsız tabanca, 112 adet şarjör, 5 adet susturucu, 85 adet çeşitli ebatlarda fişek ve bin 7 adet silah mekanizması ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 29 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, 38 zanlı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.