Yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı şahıs Azerbaycan’da yakalandı

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İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yeni nesil suç örgütleriyle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Azerbaycan Polisi iş birliğiyle yürütülen ortak çalışmalar sonucu uluslararası boyutta önemli bir operasyon düzenlendi.

Yürütülen çalışmalarda; iş yeri kurşunlama ve iş insanlarından tehditle para istemek suretiyle yağmaya teşebbüs etme olaylarına karışan, bu suçlardan halen cezaevinde tutuklu bulunan yeni nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı olan Ö.A.K. isimli şahsın izine ulaşıldı. Hakkında 'kasten adam öldürme, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak ile iki ayrı ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' suçlarından yakalama kararı bulunan Ö.A.K. isimli şahıs, Bakü’de yakalanarak ülkemize getirildi" denildi.

Organize suç örgütleri ve şehir eşkıyalarıyla mücadelenin, sınırlarda ve sınır ötesinde de kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "Kahraman polislerimizi, KOM Başkanlığımızı İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Azerbaycan polisine teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.